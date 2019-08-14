Атамбаеву предъявили еще два новых обвинения

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам.

«Ему вручили еще два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш»,— сказал РИА Новости адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

На сегодня экс-главе киргизского государства инкриминируется совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений. Его подозревают в коррупции, узурпации власти и сотрудничестве с криминальными структурами.

Алмазбек Атамбаев был арестован 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Все обвинения он считает сфабрикованными и отказывается сотрудничать со следствием.