Мехрибан Алиева Путину: "Я благодарю вас за высокую оценку моей деятельности"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарила за почетную награду, сообщает АзерТАдж.

«Сердечно благодарю Вас за высокую оценку моей деятельности в сфере развития дружеских отношений Азербайджана и России и за столь почетную награду Российской Федерации – орден Дружбы.

Отношения между нашими странами охватывают многие сферы. Они вышли на уровень стратегического партнерства. У межгосударственного сотрудничества Азербайджана и России – многовековой фундамент. Азербайджан и Россия строят свои отношения на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства. Наша дружба и эффективное партнерство полностью отвечают интересам наших стран и народов, служат миру и стабильности в регионе», - говорится в письме.

Мехрибан Алиева пожелала Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу России – добра, мира и процветания.