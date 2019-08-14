Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг. По данным источников газеты, Пикардо не планировал во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.

Отмечается, что были освобождены капитан танкера, а также три члена экипажа.

Власти Гибралтара освободили из-под стражи некоторых членов экипажа задержанного иранского танкера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Министерство юстиции США подало ходатайство об аресте иранского танкера Grace 1, задержанного в июле властями Гибралтара (заморская территория Великобритании), сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на генпрокуратуру Гибралтара.

"Министерство юстиции США запросило арест иранского супертанкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово его освободить", - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на правительство также сообщило, что власти Гибралтара освободили из-под стражи капитана и трех членов экипажа иранского танкера.