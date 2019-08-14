Синоптики о погоде: будет жарко
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление снизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.
На пляжах Апшерона будет преобладать умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.