Межбанк создает IT Академию

Международный банк Азербайджана начал проект по созданию IT Академии в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Этот проект направлен на поддержку подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей на рынке труда нашей страны.

Этот социальный проект, впервые осуществляемый среди местных компаний Межбанком, будет реализован совместно с учебным центром DAN IT education. Отметим, что наблюдательный совет DAN.IT Education включает в себя такие компании, как CISCO, WiX, SIGMA и другие глобальные компании. Поскольку деятельность центра полностью основана на опыте Израиля, новая IT Академия также будет основана на израильской системе ИТ-образования и популярном методе TELEM. Этот метод позволяет студентам раскрыть и развить свои сильные стороны, также мотивирует их учиться.

Интенсивные bootcamp тренинги охватят ключевые области фронтэнд и бекэнд разработок, дополнительно студенты изучат Mobile Application и Business Intelligence. Каждая программа будет состоять из 300 академических часов и длиться 2,5 месяца. Конкурс на поступление в Академию стартует 9 сентября. Создатели готовят онлайн-платформу, где соискатели смогут подать заявки. Предполагается 4 этапа отбора: абитуриенты пройдут регистрацию, оценка мотивации в IT индустрии, техническое тестирование и индивидуальное собеседование.

МБА совместно с DAN IT Education будет привлекать в Академию высококвалифицированных тренеров, преподавателей и лекторов – иностранных специалистов с богатым международным опытом. Студентов ожидают также онлайн-воркшопы и встречи с экспертами в сфере Mobile Application, Business Intelligence, Product Management, Data Science и т. д. В связи с высоким спросом на выпускников на рынке труда будут приняты все необходимые меры для поднятия репутации и обеспечения качества образования в IT Академии на высочайшем уровне.

По словам председателя правления МБА Аббаса Ибрагимова, такая социальная инициатива банка исходит от вызова времени: «В современном мире технологии стали решающим фактором развития. Знание инновационных технологий является одним из основных критериев с точки зрения занятости людей сегодня. Спрос на специалистов в этой области растет как на местном, так и на глобальном рынках труда. Являясь одной из крупнейших бизнес-структур и понимая нашу ответственность за будущее, мы начали реализовывать этот социальный проект с целью поддержания профессионального развития молодежи и удовлетворения потребностей рынка труда, а также внесения своего вклада в развитие информационного общества в нашей стране. В результате мы надеемся, что он будет очень полезен для нашего народа».

Соучредитель DAN IT education Эран Лассер также отметил: «Мы очень рады, что МБА выбрал нас в качестве партнера для реализации этой социальной инициативы. Этот выбор не случаен. Уровень занятости выпускников DAN IT education в ИТ-секторе составляет более 73%. Это связано с эффективностью используемых нами методов обучения и качеством нашей образовательной системы. Такой проект – отличная возможность для всех, кто хочет получить профессиональные знания в сфере ИТ и построить успешную карьеру. Мы верим, что с помощью IT Академии будут внесены качественные инновации в экосистему IT-образования Азербайджана».