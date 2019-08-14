Kapital Bank развивает систему Клиент-Банк

Для подключения к системе Клиент-Банк достаточно подать заявку в одном из филиалов Kapital Bank или же позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. С помощью этой системы, не приходя в банк, вне зависимости от времени и места, можно совершать множество операций онлайн.

Kapital Bank периодически внедряет новшества в направлении развития клиентского обслуживания. Благодаря системе Клиент-Банк, которая уже долгое время оказывает услуги предпринимателям и юридическим лицам, клиенты получили возможность более удобным способом совершать онлайн-транзакции.

С помощью системы Клиент-Банк клиенты могут удобно и безопасно воспользоваться рядом услуг: контроль и получение выписки по вкладам, текущим счетам, платежным картам, кредитам, POS-терминалам, осуществление на выгодных условиях переводов внутри страны в национальной и иностранной валюте, переводы за границу и операции конвертации (безналичный обмен), пополнение счета и осуществление переводов с помощью бизнес-карты без ограничения по времени, внесение денежных средств на зарплатную карту, заказ новых карт, продление срока действия карты.

Следует отметить, что при осуществлении переводов через систему Клиент-Банк, можно получить скидку до 25%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.