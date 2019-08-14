Лавров допустил передачу островов Японии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания Токио итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора. Об этом пишет Лента.ру.

По словам Лаврова, Россия является юридическим продолжателем Советского Союза и потому признает декларацию 1956 года, согласно которой страна готова передать два острова только после заключения мирного договора.

«Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Не думаю, что ситуация тупиковая», — сказал российский министр.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».