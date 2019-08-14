МВД и прокуратура о массовой драке на свадьбе в Баку
В связи с массовой дракой на свадьбе в одном из домов торжеств Баку Главное управление столичной полиции и городская прокуратура распространили совместное заявление.
Согласно информации, 14 августа около 23:50 в доме торжеств Üzeyir в Бинагадинском районе Баку между гостями свадьбы произошел конфликт. В результате Сеймур Гусейнов, Махир Ибрагимов, Тельман Гусейнов и Эльтон Агабабаев были госпитализированы с различными телесными повреждениями, напоминающими нанесенные режущим предметом раны.
В следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статьям 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана. Назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, проведены другие необходимые следственные действия.
Ввиду наличия оснований для подозрений в нанесении Эльтоном Агабабаевым ножевых ранений Сеймуру Гусейнову и Тельману Гусейнову Э.Агабабаев задержан в качестве подозреваемого.
Продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех виновников инцидента.