МВД и прокуратура о массовой драке на свадьбе в Баку

В связи с массовой дракой на свадьбе в одном из домов торжеств Баку Главное управление столичной полиции и городская прокуратура распространили совместное заявление.

Согласно информации, 14 августа около 23:50 в доме торжеств Üzeyir в Бинагадинском районе Баку между гостями свадьбы произошел конфликт. В результате Сеймур Гусейнов, Махир Ибрагимов, Тельман Гусейнов и Эльтон Агабабаев были госпитализированы с различными телесными повреждениями, напоминающими нанесенные режущим предметом раны.