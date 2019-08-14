Китай пригрозил США ответным ударом

Власти Китая будут вынуждены принять ответные меры на введение США ввозных пошлин в отношении китайских товаров на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.

"Такие шаги американской стороны нарушают консенсус, достигнутый между главами государств двух стран во время их встреч в Аргентине и Осаке, и идут вразрез с верным путем переговоров по урегулированию разногласий. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры", - передает ТАСС заявление комитета.

Отметим, что о повышении пошлин объявил лично Трамп. Объем товаров, которых коснутся ограничения, составляет 300 миллиардов долларов. Причиной недовольства США стал отказ Китая увеличить закупки у американских фермеров. 13 августа Вашингтон смягчил предстоящие санкции. Введение пошлин на ряд товаров отложили до 15 декабря. В списке — смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды. Свое решение Трамп объяснил заботой об американских потребителях перед рождественским шопингом.