Никто не хочет покупать «Рустави 2»

«Всем известно, что условием является то, что конкурс должен быть открытым. В понедельник проходит недельный срок, следовательно, мы примем последующие решения», - заявил Салия журналистам, отметив, что вряд ли Халваши примет решение продлить срок конкурса.

По его словам, подготовка к следующему сезону должна начаться в короткие сроки. Гендиректор не исключает, что если желающие не появятся, Халваши начнет искать финансовые ресурсы своими силами.

Европейский суд по правам человека ранее оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. В понедельник Халваши сообщил, что у телекомпании обнаружились долги в размере более 24 миллионов долларов, поэтому он ее продает. Он готов продать телекомпанию всем, кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.