Тегеран потребовал у «врагов Ирана» уйти из Персидского залива

"Враги должны как можно быстрее покинуть этот регион, иначе они будут вынуждены унизительно отступить", - приводит слова Ханзади агентство ISNA.

В качестве "врагов в регионе" Ханзади назвал США, Великобританию и Израиль.

По его словам, "время лицемерия и ханжества в Персидском и Оманском заливах закончилось" и "сегодня страны региона как никогда осознают свои интересы".

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. В конце июня Госдеп объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Инициативу поддержала Великобритания. 6 августа свою готовность принять участие в коалиции подтвердил Израиль.