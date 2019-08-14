Солдаты Эрдогана высадились в Катаре оперативный комментарий
Из публикации в турецкой газете Hürriyet стало известно, что Анкара и Доха завершают строительство второй военной базы в Катаре. Как сообщает издание, на церемонии открытия турецкого военного объекта за границей будут присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад.
С формальной точки зрения правильнее было бы говорить не столько о новой базе, сколько о расширении уже имеющейся - «Тарик ибн Зияд», получившей свой официальный статус в октябре 2015-го.
Однако размеры этой «пристройки» вполне позволяют говорить о новом стратегическом объекте, созданном с применением новейших строительных технологий и по последнему слову военно-инженерной мысли. По соображениям национальной безопасности не сообщается о том, какое количество личного состава и военной техники будет здесь размещено, однако, как намекает Hürriyet, это будут «радикальные цифры».
Может быть и не столько, сколько размещено на расположенной неподалеку и тоже в Катаре базе США в Аль-Удейд, где находится почти 14 тысяч американских военнослужащих, но - и немногим меньше.
Откровенно говоря, и «Тарик ибн Зияд», при ее не слишком впечатляющих возможностях, вызывает крайне негативное отношение у монархий Персидского залива, входящих в антикатарскую коалицию. В ультиматуме «13 условий», которые был предъявлен Катару коалицией в 2017 году, закрытие этой базы и прекращение турецко-катарского военного сотрудничества стояло отдельным пунктом. Нужно ли говорить, что новый объект вызовет гораздо большее раздражение противников?
Ведь, откровенно говоря, только турецкий военный контингент в Катаре остудил пыл целого ряда влиятельных политиков стран Залива, на полном серьезе планировавших операцию по свержению нынешнего эмира и приведению к власти более лояльных к антикатарской коалиции сил.
А потому количественный и качественный рост этого контингента, неизбежный с открытием новой базы, окончательно ставит на подобных планах - они, кстати, еще существуют, конфликт совершенно не исчерпан - жирный полумесяц. Не самые приятные новости для врагов Дохи и эмира Тамима бин Хамада, тем более, если учесть, что сама антикатарская коалиция получила «нож в спину» от Иордании. Ведь Амман не только полностью восстановил свои отношения с Катаром, но и призывает ряд других государств этой коалиции - в свое время поддавшихся внешнему давлению и не слишком обдуманно в нее вступивших - последовать его примеру.
Геополитические последствия новой турецкой военной базы, естественно, раздражением антикатарской коалиции не исчерпываются. Этот объект - еще одно подтверждение успешности избранной Анкарой и Дохой тактики, когда огромные финансовые возможности Катара - третьи по величине запасы газа в мире и лидерство в сфере производства СПГ - суммируются с военно-политической мощью Турции - и на выходе получается новый региональный центр силы, перекраивающий здесь традиционную карту сдержек и противовесов. А во внешней политике усиление соседа, конкурента и партнера ни у кого особой радости вызвать не может.
И Катар, и Турция становятся все более влиятельными и, что раздражает недоброжелателей более всего, самостоятельными игроками. И не только на Ближнем Востоке. Проекция их экономической и военно-политической силы гораздо шире - теперь и в Средиземноморье, и далее в Азию. Что для США, Израиля, Саудовской Аравии и целого ряда других государств - новый, не осмысленный еще до конца вызов, на который пока не ясно как реагировать.
Хотя бы потому, что и Доха, и Анкара уже зарекомендовали себя как бойцы, готовые твердо отстаивать свои интересы, не пугаясь при этом конфликтов с соседями и сверхдержавой. Но - не переходя при этом тех границ, нарушение которых вызывает желание и дает повод «осадить зарвавшегося выскочку». Более того - Турция и Катар продемонстрировали способность к гибкости и реализации конструктивных идей. Эмир бин Хамад не так давно сумел буквально «на пальцах» объяснить свою полезность Дональду Трампу. А ведь в период кризиса вокруг Катара Дональд Трамп с подачи зятя и саудовского лобби был убежден, что Доха является противником международной борьбы с терроризмом, а следовательно - враждебна Штатам.
Заходил ли на встрече американского президента и катарского эмира разговор о непростых американо-турецких отношениях мы узнаем, и то - маловероятно, только тогда, когда для ныне действующих политиков придет время мемуаров. Но уже сегодня ясно, что Анкара выстроила через Катар канал неформальных связей с Вашингтоном - еще один к уже имеющимся, но в таких ситуациях лишним это не будет.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, CCG, так и не смог стать региональным центром силы, хотя к этому были все предпосылки. Но на это место сейчас может претендовать альянс Анкара-Доха - и новая военная база убедительное тому подтверждение.
Серьезный вопрос, который сейчас задают скептики, заключается только в том, «потянет» ли Эрдоган и экономика Турции поддержание этого нового регионального статуса. В тесной кооперации военно-политической и экономической активности с Дохой - подобные расходы Анкаре вполне по плечу. Если будет необходимо - Турция пойдет на создание еще одной базы в Катаре, поскольку военное присутствие здесь Анкары гарантирует ее союзникам - эмиру Тамиму бин Хамаду и его стране, финансистам турецко-катарского альянса - безопасность и целостность. Пусть и затратно - но взаимные интересы того стоят. И - окупаются.