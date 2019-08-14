Икрам Нур, автор haqqin.az 16:14

Из публикации в турецкой газете Hürriyet стало известно, что Анкара и Доха завершают строительство второй военной базы в Катаре. Как сообщает издание, на церемонии открытия турецкого военного объекта за границей будут присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад.

С формальной точки зрения правильнее было бы говорить не столько о новой базе, сколько о расширении уже имеющейся - «Тарик ибн Зияд», получившей свой официальный статус в октябре 2015-го. Однако размеры этой «пристройки» вполне позволяют говорить о новом стратегическом объекте, созданном с применением новейших строительных технологий и по последнему слову военно-инженерной мысли. По соображениям национальной безопасности не сообщается о том, какое количество личного состава и военной техники будет здесь размещено, однако, как намекает Hürriyet, это будут «радикальные цифры». Может быть и не столько, сколько размещено на расположенной неподалеку и тоже в Катаре базе США в Аль-Удейд, где находится почти 14 тысяч американских военнослужащих, но - и немногим меньше. Откровенно говоря, и «Тарик ибн Зияд», при ее не слишком впечатляющих возможностях, вызывает крайне негативное отношение у монархий Персидского залива, входящих в антикатарскую коалицию. В ультиматуме «13 условий», которые был предъявлен Катару коалицией в 2017 году, закрытие этой базы и прекращение турецко-катарского военного сотрудничества стояло отдельным пунктом. Нужно ли говорить, что новый объект вызовет гораздо большее раздражение противников?

Ведь, откровенно говоря, только турецкий военный контингент в Катаре остудил пыл целого ряда влиятельных политиков стран Залива, на полном серьезе планировавших операцию по свержению нынешнего эмира и приведению к власти более лояльных к антикатарской коалиции сил. А потому количественный и качественный рост этого контингента, неизбежный с открытием новой базы, окончательно ставит на подобных планах - они, кстати, еще существуют, конфликт совершенно не исчерпан - жирный полумесяц. Не самые приятные новости для врагов Дохи и эмира Тамима бин Хамада, тем более, если учесть, что сама антикатарская коалиция получила «нож в спину» от Иордании. Ведь Амман не только полностью восстановил свои отношения с Катаром, но и призывает ряд других государств этой коалиции - в свое время поддавшихся внешнему давлению и не слишком обдуманно в нее вступивших - последовать его примеру. Геополитические последствия новой турецкой военной базы, естественно, раздражением антикатарской коалиции не исчерпываются. Этот объект - еще одно подтверждение успешности избранной Анкарой и Дохой тактики, когда огромные финансовые возможности Катара - третьи по величине запасы газа в мире и лидерство в сфере производства СПГ - суммируются с военно-политической мощью Турции - и на выходе получается новый региональный центр силы, перекраивающий здесь традиционную карту сдержек и противовесов. А во внешней политике усиление соседа, конкурента и партнера ни у кого особой радости вызвать не может.