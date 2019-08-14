Солдаты Эрдогана высадились в Катаре оперативный комментарий

Икрам Нур, автор haqqin.az

Из публикации в турецкой газете Hürriyet стало известно, что Анкара и Доха завершают строительство второй военной базы в Катаре. Как сообщает издание, на церемонии открытия турецкого военного объекта за границей будут присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бин Хамад.

турецкая военная база в Катаре

С формальной точки зрения правильнее было бы говорить не столько о новой базе, сколько о расширении уже имеющейся - «Тарик ибн Зияд», получившей свой официальный статус в октябре 2015-го.

Однако размеры этой «пристройки» вполне позволяют говорить о новом стратегическом объекте, созданном с применением новейших строительных технологий и по последнему слову военно-инженерной мысли. По соображениям национальной безопасности не сообщается о том, какое количество личного состава и военной техники будет здесь размещено, однако, как намекает Hürriyet, это будут «радикальные цифры».

Может быть и не столько, сколько размещено на расположенной неподалеку и тоже в Катаре базе США в Аль-Удейд, где находится почти 14 тысяч американских военнослужащих, но - и немногим меньше.

Откровенно говоря, и «Тарик ибн Зияд», при ее не слишком впечатляющих возможностях, вызывает крайне негативное отношение у монархий Персидского залива, входящих в антикатарскую коалицию. В ультиматуме «13 условий», которые был предъявлен Катару коалицией в 2017 году, закрытие этой базы и прекращение турецко-катарского военного сотрудничества стояло отдельным пунктом. Нужно ли говорить, что новый объект вызовет гораздо большее раздражение противников?

Эрдоган на военной базе "Тарик ибн Зияд"

Ведь, откровенно говоря, только турецкий военный контингент в Катаре остудил пыл целого ряда влиятельных политиков стран Залива, на полном серьезе планировавших операцию по свержению нынешнего эмира и приведению к власти более лояльных к антикатарской коалиции сил.

А потому количественный и качественный рост этого контингента, неизбежный с открытием новой базы, окончательно ставит на подобных планах - они, кстати, еще существуют, конфликт совершенно не исчерпан - жирный полумесяц. Не самые приятные новости для врагов Дохи и эмира Тамима бин Хамада, тем более, если учесть, что сама антикатарская коалиция получила «нож в спину» от Иордании. Ведь Амман не только полностью восстановил свои отношения с Катаром, но и призывает ряд других государств этой коалиции - в свое время поддавшихся внешнему давлению и не слишком обдуманно в нее вступивших - последовать его примеру.

Геополитические последствия новой турецкой военной базы, естественно, раздражением антикатарской коалиции не исчерпываются. Этот объект - еще одно подтверждение успешности избранной Анкарой и Дохой тактики, когда огромные финансовые возможности Катара - третьи по величине запасы газа в мире и лидерство в сфере производства СПГ - суммируются с военно-политической мощью Турции - и на выходе получается новый региональный центр силы, перекраивающий здесь традиционную карту сдержек и противовесов. А во внешней политике усиление соседа, конкурента и партнера ни у кого особой радости вызвать не может.

Эрдогана в Катаре встречают с особыми почестями

И Катар, и Турция становятся все более влиятельными и, что раздражает недоброжелателей более всего, самостоятельными игроками. И не только на Ближнем Востоке. Проекция их экономической и военно-политической силы гораздо шире - теперь и в Средиземноморье, и далее в Азию. Что для США, Израиля, Саудовской Аравии и целого ряда других государств - новый, не осмысленный еще до конца вызов, на который пока не ясно как реагировать.

Хотя бы потому, что и Доха, и Анкара уже зарекомендовали себя как бойцы, готовые твердо отстаивать свои интересы, не пугаясь при этом конфликтов с соседями и сверхдержавой. Но - не переходя при этом тех границ, нарушение которых вызывает желание и дает повод «осадить зарвавшегося выскочку». Более того - Турция и Катар продемонстрировали способность к гибкости и реализации конструктивных идей. Эмир бин Хамад не так давно сумел буквально «на пальцах» объяснить свою полезность Дональду Трампу. А ведь в период кризиса вокруг Катара Дональд Трамп с подачи зятя и саудовского лобби был убежден, что Доха является противником международной борьбы с терроризмом, а следовательно - враждебна Штатам.

Заходил ли на встрече американского президента и катарского эмира разговор о непростых американо-турецких отношениях мы узнаем, и то - маловероятно, только тогда, когда для ныне действующих политиков придет время мемуаров. Но уже сегодня ясно, что Анкара выстроила через Катар канал неформальных связей с Вашингтоном - еще один к уже имеющимся, но в таких ситуациях лишним это не будет.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, CCG, так и не смог стать региональным центром силы, хотя к этому были все предпосылки. Но на это место сейчас может претендовать альянс Анкара-Доха - и новая военная база убедительное тому подтверждение.

Серьезный вопрос, который сейчас задают скептики, заключается только в том, «потянет» ли Эрдоган и экономика Турции поддержание этого нового регионального статуса. В тесной кооперации военно-политической и экономической активности с Дохой - подобные расходы Анкаре вполне по плечу. Если будет необходимо - Турция пойдет на создание еще одной базы в Катаре, поскольку военное присутствие здесь Анкары гарантирует ее союзникам - эмиру Тамиму бин Хамаду и его стране, финансистам турецко-катарского альянса - безопасность и целостность. Пусть и затратно - но взаимные интересы того стоят. И - окупаются.

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