В Татарстане подростки с битами напали на азербайджанцев

В Набережных Челнах накануне подростки 15 и 16 лет напали на 25-летнего гражданина Азербайджана. Молодые люди ворвались в его квартиру в масках, вооружившись битой и шилом, пишут российские СМИ.

По предварительным данным, первым ударом они оглушили мужчину, потом нанесли шилом не менее двух ударов в область головы. В этот момент из соседней комнаты вышел дядя хозяина, которого тоже избили и скрылись с места преступления.

Оба подростка сегодня были установлены, у них изъяли маски и орудие. По некоторым данным, парни подрабатывали у иностранца на рынке и хотели забрать его деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».