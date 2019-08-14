Норвегия обнаружила радиацию на границе с Россией

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопическое количество радиоактивного йода в воздухе на севере страны через несколько дней после взрыва при испытании ракетного двигателя в России. Об этом сообщает Reuters.

Департамент обнаружил радиоактивный йод на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, что у российской границы. Образцы были собраны в период 9-12 августа, авария же в Архангельской области на севере России произошла 8 августа, говорится в сообщении.

"В настоящее время невозможно определить, связано ли последнее выявление йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. Департамент продолжает делать частые выборки и анализировать", - отметили в DSA.