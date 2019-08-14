В Нотр-Даме заметили обрушения

Каменные своды частично обвалились в находящемся на реконструкции Соборе Парижской богоматери. Об этом сообщили в Министерстве культуры Франции, пишет газета Le Figaro.

В ведомстве указали, что недавно из-за рекордной жары упали некоторые камни из сводов нефа. Здание до сих пор находится под угрозой разрушения.

Работы по восстановлению Нотр-Дама были приостановлены 25 июля из-за возможного заражения местности свинцом, расплавившимся во время пожара. Они должны возобновиться 19 августа. В министерстве сообщили, что именно срочная необходимость укрепления конструкции оправдывает подобное решение. При этом здоровье рабочих, задействованных на объекте, «это абсолютный приоритет и ставится выше всего остального», указали в Минкультуры.