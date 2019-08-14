Повстанцы в Йемене покинули захваченный дворец президента

Отряды мятежников после переговоров согласились освободить президентский дворец «Эль-Маашик» в экономической столице Йемена Адене, захваченный 11 августа.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) и лояльные им военные передали дворец под контроль подразделений охраны.

Отмечается, что операция проводилась под контролем из Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживали повстанцев в борьбе с другими мятежники — хуситами.

В ближайшее время мятежники должны освободить и другие подконтрольные им госучреждения, чтобы правительство согласилось начать с ними диалог.