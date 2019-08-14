США не стали исключать Турцию из программы по F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по российским С-400 не заставила США исключить Анкару из программы по производству новейших истребителей F-35.

По его словам, США и Турция еще могут прийти к компромиссному соглашению о военном сотрудничестве, несмотря на недовольство Вашингтона.

Министр отметил также, что отношения двух стран будут под угрозой, если они не сумеют договориться.

«Речь не идет об официальном исключении нас из программы по F-35. Я думаю, что мы сможем прийти к согласию в рамках взаимопонимания. Иначе обе страны пойдут на шаги, которые негативно повлияют на их отношения», — цитирует его телеканал NTV.