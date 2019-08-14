В общей сложности на скамье подсудимых 19 человек, большинство из которых являются сотрудниками компании Дуньямина Халилова General Construction. Среди них люди разных профессий: начиная от разносчика чая и заканчивая программистом. Объединяет их всех то, что на имя каждого из них была создана компания и взят многомиллионный кредит в Международном банке Азербайджана. Не трудно догадаться, что большинство кредитов были безвозвратными.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых в присвоении денежных средств.

Адвокат обвиняемого Сархана Расулова говорит, что его подзащитный работал в Шекинском олимпийском комплексе и компании General Construction.

«Дуньямин Халилов вызвал его к себе и назначил руководителем новосозданной компании. Хотя он и числился директором компании, никаких полномочий у Сархана Расулова не было. Он лишь подписывал документы и не знал о деятельности фирмы. Дважды он обналичил сумму в 10 банках и предоставил все деньги своему руководству. Выдвинутые против него обвинения в присвоении беспочвенны. Потому что он не присвоил ни копейки», - сказал адвокат.

Адвокат обвиняемого Махира Гафарова выступил с похожей речью. В 2011 году Дуньямин Халилов назначил Махира Гафарова директором компании, но опять же чисто формально.

Подобная участь была у Тебриза Абдулгамидова. Он тоже формально числился директором фирмы и за то, что ставил подпись под документами, ему доплачивали 100 манатов к зарплате, которую он получал в General Construction.

Адвокаты Натика Иманова, Самира Гаджиева, Рамина Ахмедова, Адиля Микаилова также потребовали оправдания для своих подчинённых, ссылаясь на то, что их использовали как подставных лиц.

Судебный процесс продолжится 19 августа.

Отметим, что, согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 19 человек, а также другие лица, путем незаконных финансовых операций, а также выдачей незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку и присвоили 4,7 миллиарда манатов.