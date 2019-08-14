Сегодня в 21:00 по бакинскому времени на стадионе «Ха-Мошава» в израильской Петах-Тикве, что в 20 километрах от Тель-Авива, начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Бней Йегуда» и «Нефтчи».

В первом матче в Баку команды сыграли вничью 2:2. В ответной встрече «Нефтчи» необходимо либо победить с любым счетом, либо сыграть вничью 3:3, 4:4 и т.д.

Между тем азербайджанские клубы за 25 лет выступления в еврокубках только дважды начинали двухматчевое противостояние домашней ничьей 2:2. В сезоне 2012/13 «Хазар-Лянкяран» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы неожиданно не смог обыграть дома эстонский «Номме Калью» - 2:2. Но во второй игре лянкяранцы порадовали своих болельщиков, победив со счетом 2:0 и пробившись в следующую стадию.

Второй подобный случай, увы, завершился поражением азербайджанского клуба. И это произошло с «Нефтчи». В Лиге Европы-2015/16 в Баку наша команда сыграла вничью 2:2 с черногорской «Младостью». В ответной встрече «Нефтчи» играл неплохо, вел в счете 1:0, но упустил победу в добавленное время (1:1) и выбыл из борьбы.

Справедливости ради надо сказать, что сегодняшний «Нефтчи» и по составу, и по игре заметно сильнее команды образцы 4-летней давности. Поэтому есть большие надежды, что сегодня бакинский клуб сможет добыть удачный для себя результат.

Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Довери.

Победитель пары «Бней Йегуда» - «Нефтчи» сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы с сильнейшим в противостоянии «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Мальме» (Швеция). В первой игре шведы у себя дома победили со счетом 3:0.