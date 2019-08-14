Путин оставил 5G военным

Частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца не будут использоваться для развития в России сетей связи пятого поколения (5G). Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Об этом пишет газета «Ведомости».

По информации издания, глава государства ознакомился с письмом Совета безопасности, в котором говорилось, что указанные частоты целесообразнее оставить за Минобороны и «Роскосмосом», которые часто используют их.

Ранее выделить частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца мобильным операторам рекомендовал вице-премьер Максим Акимов. Однако в ответ Минобороны отметило, что расчищать указанные частоты под гражданские нужды пока рано.