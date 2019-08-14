Джанполад Аббасов также занимал высокие должности в ИВ Губинского района, в 2014 был заместителем главы района.

Как удалось выяснить haqqin.az, Джанполад Аббасов работал руководителем Центра социальной защиты населения (в настоящее время Центр объединен с местным отделением Госфонда соцзащиты населения – ред.).

В Губе покончил с собой бывший чиновник. Джанполад Аббасов, 1959 года рождения, повесился во дворе собственного дома.

Один из сотрудников Губинского отделения Госфонда соцзащиты населения в беседе с корреспондентом haqqin.az охарактеризовал покойного как крайне положительного человека.

«Он был очень тихим и сдержанным человеком. Мы были шокированы, услышав о произошедшем. Несколько лет назад покончил с собой его молодой сын. Это сильно потрясло Джанполада», - сказал он.

Сын Джанполада Аббасова - Эльвин Аббасов повесился в 2014 году. В предсмертной записке он написал, что «устал от жизни». Незадолго до самоубийства 29-летний парень развелся, у него остались двое детей.

Напомним, что ранее сегодня в Гахском районе покончил с собой директор Центра по трудоустройству Загатальского района Муса Фейзуллаев.