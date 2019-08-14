Армия Асада продолжает наступление в Идлибе

Правительственные войска Сирии освободили несколько населенных пунктов на западном участке фронта Латамнинского выступа (административная граница провинций Хама и Идлиб) и подошли на огневую дистанцию к городу Хан-Шейхуну.

В настоящее время идут ожесточенные бои в районе деревни Абидин и высоты Сукейк, пишет Anadolu.

Под угрозой окружения оказались подконтрольные силам оппозиции поселки Кафр Зита и Латамине на севере провинции Хама.

Отмечается, что в районе Морик на юго-востоке Идлиба, к которому продвигаются силы Асада, находится один из наблюдательных пунктов ВС Турции.