Азербайджан, Италия и Грузия испытывают проблемы с урожаем они о нас
«Крупнейшие производители фундука в мире - Италия, Азербайджан и Грузия в этом сезоне испытывают проблемы с урожаем. Благодаря этому Турция увеличит свою долю на этом рынке». Об этом турецким СМИ заявил председатель правления Союза экспортеров фундука Причерноморья Ильяс Эдип Севиндж.
Он также не стал скрывать радости от того, что потребность в фундуке растет стремительными темпами.
«Китайский рынок стремительно растет. В этом сезоне экспорт в Китай достигла 8-9 тысяч тонн, а в новом прогнозируется до 10-15 тысяч тонн. После этого перед нами не останется преград. В ближайшее время мы видим Китай как основного импортера турецкого фундука», - сказал он.
Отметим, что Турция является мировым лидером по производству и экспорту фундука. В этом году ожидается, что Турция экспортирует более 300 тысяч тонн фундука.
Напомним, ранее министерства сельского хозяйства Турции, Азербайджана и Грузии подписали документ о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились более тесно сотрудничать в сфере производства фундука.