Он также не стал скрывать радости от того, что потребность в фундуке растет стремительными темпами.

«Крупнейшие производители фундука в мире - Италия, Азербайджан и Грузия в этом сезоне испытывают проблемы с урожаем. Благодаря этому Турция увеличит свою долю на этом рынке». Об этом турецким СМИ заявил председатель правления Союза экспортеров фундука Причерноморья Ильяс Эдип Севиндж.

«Китайский рынок стремительно растет. В этом сезоне экспорт в Китай достигла 8-9 тысяч тонн, а в новом прогнозируется до 10-15 тысяч тонн. После этого перед нами не останется преград. В ближайшее время мы видим Китай как основного импортера турецкого фундука», - сказал он.

Отметим, что Турция является мировым лидером по производству и экспорту фундука. В этом году ожидается, что Турция экспортирует более 300 тысяч тонн фундука.

Напомним, ранее министерства сельского хозяйства Турции, Азербайджана и Грузии подписали документ о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились более тесно сотрудничать в сфере производства фундука.