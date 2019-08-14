Азербайджан остается лидером по инвестициям в Грузию

Согласно данным за 2018 год, иностранные инвестиции в Грузию составили $1,265 млрд, сократившись на 35,5% по сравнению с 2017 годом ($1,962 млрд).

Национальная служба статистики Грузии (Грузстат) на фоне колеблющегося курса национальной валюты (лари опустился до 2,93 за доллар) опубликовала неутешительные данные по объему прямых иностранных инвестиций в страну.

«Главная причина снижения потока инвестиций — завершение строительства трубопровода, а также переход нескольких грузинских компаний, созданных на иностранные инвестиции, в собственность грузинских резидентов, что отрегулировало данные о прибыли компаний и привело к сокращению обязательств перед прямыми инвесторами-нерезидентами», — цитирует EADaily сообщениие Грузстата.

Лидером по объему прямых иностранных инвестиций в Грузию является Азербайджан — $246 млн (доля — 19,5%). На втором месте Нидерланды — $208 млн (доля — 16,5%), на третьем Великобритания — $178,8 млн (доля — 14,1%).