Лондон освободил захваченный иранский танкер

Власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — отпустили супертанкер Grace 1, перехваченный 4 июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle на своей странице в Twitter.

Согласно информации, при задержании танкера, который зашел в гибралтарские территориальные воды для дозаправки и починки, у властей были документальные свидетельства того, что он направляется в Сирию. «Однако правительство Гибралтара теперь получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии», — говорится в сообщении.

В связи с этим главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо принял решение освободить Grace 1 и разрешил ему выходить в море. Когда именно танкер отправится в путь, неизвестно.