Шон Пенн передумал снимать фильм о Хашкаджи

Американский актер и режиссер Шон Пенн, планировавший снять документальный фильм о саудовском журналисте Джамале Хашкаджи, отказался от своего намерения, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, причиной отказа от реализации проекта стал недостаток сведений об обстоятельствах произошедшего преступления. Шон Пенн планировал встретиться с невестой журналиста Хатидже Дженгиз, однако получил отказ с ее стороны, отмечают турецкие журналисты.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал без вести после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Следствие считает, что журналист был убит на территории консульства, а тело его уничтожено.