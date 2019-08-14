Самая большая угроза для Узбекистана исходит от качества, подготовки и преданности кадров госаппарата. Об этом президент страны Шавкат Мирзиеев сказал на совещании, посвященном обсуждению развития страны в первом полугодии, передает Газета.уз.

«Почему издаем столько постановлений? Мы все сейчас в поисках, в поисках, в поисках и еще раз в поисках, — заявил Мирзиеев. — Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях прокормить 33-миллионное население, удовлетворить его, достичь и реализовать наши большие планы?»

Узбекский лидер убежден, что сегодняшние методы работы не соответствуют уровню кадров. Глава государства призвал всех измениться: «Меня мучает один вопрос: какая самая большая угроза для нас? Самая большая угроза — в уровне кадров, их знаний, образованности, преданности. Тысяча сожалений, но это самый сложный вопрос».

Президент Узбекистана и ранее указывал на потребность в современных кадрах и привлечении образованной молодежи в стратегические отрасли. Большая часть имеющихся специалистов не готова к структурным преобразованиям в стране, их знания, квалификация и навыки не отвечают современным требованиям, отмечал он.