Российский рубль продолжает падение
Курс российского рубля на Московской бирже снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
Как пишет Лента.ру, курс доллар торговался по 66,28 рубля (рост с начала торговой сессии составил 0,7 процента). Курс евро же равняется 73,74 рубля.
Падение курса российской национальной валюты продолжается уже вторые сутки. По мнению экспертов Интерфакс-ЦЭА, формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах способствует прежде всего нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов за возможную рецессию в крупнейших экономиках мира на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем, что негативно сказывается и на динамике товарных рынков, в том числе ценах на нефть.