В ходе сегодняшнего матча «Бней Йегуда» - «Нефтчи» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы азербайджанскую команду поддержат примерно 50 азербайджанских болельщиков, сообщает корреспондент haqqin.az из Израиля.

Среди них как азербайджанцы, проживающие в Израиле, так и прибывшие из Баку. Они пришли на игру с флагами Азербайджана, в том числе и с большим знаменем, которое вывесили на трибуне стадиона «Ха-Мошава» в Петах-Тикве.

Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.