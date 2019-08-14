Представители омбудсмена навестили Аро Казаряна

По поручению уполномоченного по правам человека Азербайджана Эльмиры Сулеймановой члены Национальной превентивной группы омбудсмена, действующей согласно факультативному протоколу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и закону «Об омбудсмене», без предварительного предупреждения посетили армянского военнослужащего-дезертира на гауптвахте Минобороны Азербайджана.

В сообщении аппарата омбудсмена говорится, что основной целью визита было ознакомление с условиями содержания и обращения, а также контроль соблюдения прав армянского военнослужащего Аро Хайковича Казаряна, который дезертировал утром 12 августа 2019 года на Физулинском направлении фронта.

В ходе беседы с Казаряном посредством переводчика он сказал, что прошел медицинское обследование, состояние его здоровья нормальное, он доволен условиями содержания, обращением и пищей. Также Казарян сообщил, что его права не нарушаются и у него нет жалоб.