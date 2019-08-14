Городской совет Нью-Йорка может рассмотреть петицию с требованием переименовать улицу в центре Манхэттена, на которой находится небоскреб Trump Tower, в честь президента Барака Обамы. Заявление, размещенное на сайте Moveon.org, уже поддержали почти 250 тысяч американцев.

Как пишет Коммерсант, онлайн-петиция, размещенная на сайте Moveon.org еще в октябре прошлого года, в последние несколько дней стала одним из самых популярных политических жестов в США. Автор инициативы, жительница Калифорнии Элизабет Роуин, потребовала от городских властей Нью-Йорка переименовать участок Пятой авеню в честь 44-го президента США Барака Обамы.

«Мы требуем, чтобы участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами был переименован в Авеню президента Барака Х. Обамы,— говорится в петиции.— Любой почтовый адрес на этом участке Пятой авеню также должен быть изменен».

Именно в этом квартале Манхэттена расположены нью-йоркские апартаменты Дональда Трампа, а в принадлежащем президенту небоскребе Trump Tower на Пятой авеню во время избирательной кампании 2016 года располагался предвыборный штаб республиканского кандидата.