Иран показал новейшую РЛС Falagh

На фоне обострения отношений с США и военно-политических конфликтов в Персидском и Оманском заливах Генштаб ВС Ирана представил усовершенствованную радиолокационную станцию Falagh. О новой иранской РЛС пишет информиздание "Актуальные новости".

Многофункциональный радиолокационный комплекс Falagh, созданный специалистами Исфаханского технологического университета, может с успехом применяться для обнаружения таких высокоскоростных целей, как баллистические ракеты и современные истребители.