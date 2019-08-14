Иран показал новейшую РЛС Falagh
На фоне обострения отношений с США и военно-политических конфликтов в Персидском и Оманском заливах Генштаб ВС Ирана представил усовершенствованную радиолокационную станцию Falagh. О новой иранской РЛС пишет информиздание "Актуальные новости".
Многофункциональный радиолокационный комплекс Falagh, созданный специалистами Исфаханского технологического университета, может с успехом применяться для обнаружения таких высокоскоростных целей, как баллистические ракеты и современные истребители.
Специалисты уверены, что комплексы РЛС Falagh подорвут конкурентоспособность американского самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, так как Falagh хорошо защищена от помехового излучения систем РЭБ, применяемых на Growler.
Из заявления бригадного генерала войск противовоздушной обороны Ирана Алирезы Сабахи Фадха можно сделать вывод, что РЛС является аналогом российских систем РЛС 67Н6 Гамма-Д/Д1Е.
Военные эксперты говорят, что технологическое преимущество систем РЛС такого типа позволяет обезопаситься от палубных самолетов РЭБ американцев.