Перестрелка между Индией и Пакистаном: погибли военные

Три солдата армии Пакистана, пять военнослужащих Вооруженных сил Индии и два мирных жителя погибли при перестрелке в штате Джамму и Кашмир на линии контроля между двумя странами. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пакистанские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в населенном пункте Липа. Пакистанские военные открыли огонь в ответ на минометный обстрел с индийской стороны, жертвами которого стали двое гражданских лиц.