Перестрелка между Индией и Пакистаном: погибли военные
Три солдата армии Пакистана, пять военнослужащих Вооруженных сил Индии и два мирных жителя погибли при перестрелке в штате Джамму и Кашмир на линии контроля между двумя странами. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пакистанские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в населенном пункте Липа. Пакистанские военные открыли огонь в ответ на минометный обстрел с индийской стороны, жертвами которого стали двое гражданских лиц.
Главный представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил в своем Twitter, что индийские силы усилили стрельбу вдоль границы. "Прерывистый обмен огнем продолжается", - написал он.
В свою очередь власти Индии опровергли информацию о гибели пятерых своих военных.
Отметим, что отношения двух стран обострились после того, как нижняя палата парламента Индии одобрила решение об отмене статьи 370 Конституции Индии, наделяющей особым статусом северный штат Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане. Таким образом, Джамму и Кашмир станет союзной территорией, которая, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляется непосредственно федеральным правительством. Таким же статусом будет наделена историческая область Ладакх уже бывшего штата. В штат были направлены 8 тысяч индийских военнослужащих. На следующий день власти Пакистана приняли решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.