Хакеры атаковали Европейский центробанк

База данных с указанием имен и должностей пользователей Европейского Центрального банка (ЕЦБ) была похищена в результате кибератаки. Заявление об этом распространил банк.

Отмечается, что всего злоумышленникам стали известны данные примерно 481 абонента, но пароли хакерам похитить не удалось.

"Внутренние системы ЕЦБ, а также важные для рынков данные не были затронуты", - цитирует заявление ТАСС.

В ЕЦБ пояснили, что взлом системы был обнаружен в ходе технических работ. Хакерская атака не затронула ни внутренние системы ЕЦБ, ни важную рыночную информацию.