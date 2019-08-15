Эр-Рияд увеличивает экспорт нефти в Китай и сокращает в США

Согласно информации, за год поставки саудовцев в Китай выросли в два раза — с 0,9 млн до 1,8 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия в июле отправила в Китай на 29% больше нефти, чем в июне: 1,8 млн баррелей в сутки против 1,4 млн. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные сервиса TankerTrackers.

В то же время экспорт саудовской нефти в США упал: в июле страна поставляла в Соединенные Штаты 262 053 барреля в сутки, что почти на 62 процента меньше, чем в августе прошлого года — 687 946 баррелей в сутки, пишет РБК.

Увеличению поставок в сторону Китая способствовали два фактора. Первый — санкции на иранскую нефть, заставившие многие азиатские страны искать альтернативу импорту из Тегерана. Второй фактор — увеличение добычи в США.

Аналитики CNBC обращают внимание на то обстоятельство, что Саудовская Аравия фактически затормозила поставки на самый прозрачный мировой рынок — в США — и увеличила экспорт на один из самых закрытых рынков. По мнению экспертов, это делается для того, чтобы избавиться от накопленных запасов нефти и способствовать повышению цен. Трейдеры следят преимущественно за запасами и добычей на американском рынке, который остается ключевым индикатором для котировок. А огромный рынок Китая дает трейдерам гораздо меньше данных.