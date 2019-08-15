Леонид Швец, автор haqqin.az 15 августа 2019, 22:51

«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он великий лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хорош в "жестких делах". У меня нет НИКАКИХ сомнений, что, если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сделает это. Личная встреча?» Дональд Трамп никогда не сомневался в своих исключительных талантах переговорщика, и сейчас, традиционно обращаясь через твиттер к китайскому лидеру, похоже, хочет их использовать, чтобы убить нескольких зайцев.

Китай перебросил к границе с Гонконгом, где все лето не утихают протесты, подразделения своей специальной полиции, натренированной на подавление массовых беспорядков, и это вызвало беспокойство в Белом доме. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки» напомнил о расправе на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и предостерег руководство Китая от того, чтобы создавать новый негативный пример репрессий. Соединенные Штаты при Трампе выполняют свою функцию глобального надзора за соблюдением прав человека без особого рвения, и события в Гонконге, скорее, повод поговорить с Си Цзиньпином о других вещах. Торговая война с Китаем уже вызвала охлаждающее влияние на американскую экономику. Недаром в Вашингтоне отказались от идеи ввести новые тарифы на китайские товары уже с 1 сентября и отложили эти меры минимум до декабря. Если Пекин решится жестко подавить протесты в Гонконге, одном из важнейших мировых финансовых центров, это еще больше ударит по настроениям бизнеса, и без того близкого к панике. Доходность десятилетних американских ценных бумаг уже ниже, чем двухлетних, и это, по мнению экспертов, верный признак грядущей рецессии: рынки ожидают спада.