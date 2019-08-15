Трампу не до прав человека, американец зовет Си порешать наше послесловие

Леонид Швец, автор haqqin.az

«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он великий лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хорош в "жестких делах". У меня нет НИКАКИХ сомнений, что, если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сделает это. Личная встреча?»

Дональд Трамп никогда не сомневался в своих исключительных талантах переговорщика, и сейчас, традиционно обращаясь через твиттер к китайскому лидеру, похоже, хочет их использовать, чтобы убить нескольких зайцев.

Трамп зовет Си порешать

Китай перебросил к границе с Гонконгом, где все лето не утихают протесты, подразделения своей специальной полиции, натренированной на подавление массовых беспорядков, и это вызвало беспокойство в Белом доме.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки» напомнил о расправе на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и предостерег руководство Китая от того, чтобы создавать новый негативный пример репрессий. Соединенные Штаты при Трампе выполняют свою функцию глобального надзора за соблюдением прав человека без особого рвения, и события в Гонконге, скорее, повод поговорить с Си Цзиньпином о других вещах.

Торговая война с Китаем уже вызвала охлаждающее влияние на американскую экономику. Недаром в Вашингтоне отказались от идеи ввести новые тарифы на китайские товары уже с 1 сентября и отложили эти меры минимум до декабря. Если Пекин решится жестко подавить протесты в Гонконге, одном из важнейших мировых финансовых центров, это еще больше ударит по настроениям бизнеса, и без того близкого к панике. Доходность десятилетних американских ценных бумаг уже ниже, чем двухлетних, и это, по мнению экспертов, верный признак грядущей рецессии: рынки ожидают спада.

финансовый рынок Гонконга

Для Дональда Трампа это очень плохая новость, поскольку главный его козырь на предстоящих президентских выборах – процветающая американская экономика. Президент может ссориться со всем миром, попадать дома в скандал за скандалом, но растущее производство в США делает Трампа малоуязвимым для критики: 88% избирателей-республиканцев пока не нарадуются на главу Белого дома. Если кризис разразится во время президентской кампании, шансы на переизбрание практически исчезнут.

Настроения в США уже сейчас разворачиваются не в пользу Дональда Трампа. Свежий опрос Fox News показал рост недовольства американцев действиями президента: 56% оценивают их негативно, это результат, близкий к рекордному, показанному в октябре 2017 года, тогда было 57%. Причем число недовольных выросло на пять процентов буквально за месяц, на который пришлась волна массовых расстрелов в Америке и треволнения по поводу исхода тарифной войны с Китаем, приведшие к падению биржевых индексов.

Поэтому логична была бы попытка Трампа развернуть негативный тренд благодаря своему гению переговорщика. Снять напряженность вокруг событий в Гонконге и, главное, продемонстрировать всему миру добрую волю Пекина и Вашингтона уладить свои торговые дела – эти меры могли бы в значительной степени успокоить рынки и предотвратить или хотя бы отложить и сгладить экономический спад в мире и, главное для американского президента, в США.

Другое дело, что Си не Ын. В отличие от северокорейского лидера, китайский не бросится по первому зову Трампа организовывать встречу. Требуется большее количество шагов, как ритуальных, так и предложений по сути, чтобы Пекин откликнулся на просьбу американца, которая пока не похожа на крик о помощи, но, по сути, именно им и является.

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