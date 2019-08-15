Трампу не до прав человека, американец зовет Си порешать наше послесловие
«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он великий лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хорош в "жестких делах". У меня нет НИКАКИХ сомнений, что, если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сделает это. Личная встреча?»
Дональд Трамп никогда не сомневался в своих исключительных талантах переговорщика, и сейчас, традиционно обращаясь через твиттер к китайскому лидеру, похоже, хочет их использовать, чтобы убить нескольких зайцев.
Китай перебросил к границе с Гонконгом, где все лето не утихают протесты, подразделения своей специальной полиции, натренированной на подавление массовых беспорядков, и это вызвало беспокойство в Белом доме.
Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки» напомнил о расправе на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и предостерег руководство Китая от того, чтобы создавать новый негативный пример репрессий. Соединенные Штаты при Трампе выполняют свою функцию глобального надзора за соблюдением прав человека без особого рвения, и события в Гонконге, скорее, повод поговорить с Си Цзиньпином о других вещах.
Торговая война с Китаем уже вызвала охлаждающее влияние на американскую экономику. Недаром в Вашингтоне отказались от идеи ввести новые тарифы на китайские товары уже с 1 сентября и отложили эти меры минимум до декабря. Если Пекин решится жестко подавить протесты в Гонконге, одном из важнейших мировых финансовых центров, это еще больше ударит по настроениям бизнеса, и без того близкого к панике. Доходность десятилетних американских ценных бумаг уже ниже, чем двухлетних, и это, по мнению экспертов, верный признак грядущей рецессии: рынки ожидают спада.
Для Дональда Трампа это очень плохая новость, поскольку главный его козырь на предстоящих президентских выборах – процветающая американская экономика. Президент может ссориться со всем миром, попадать дома в скандал за скандалом, но растущее производство в США делает Трампа малоуязвимым для критики: 88% избирателей-республиканцев пока не нарадуются на главу Белого дома. Если кризис разразится во время президентской кампании, шансы на переизбрание практически исчезнут.
Настроения в США уже сейчас разворачиваются не в пользу Дональда Трампа. Свежий опрос Fox News показал рост недовольства американцев действиями президента: 56% оценивают их негативно, это результат, близкий к рекордному, показанному в октябре 2017 года, тогда было 57%. Причем число недовольных выросло на пять процентов буквально за месяц, на который пришлась волна массовых расстрелов в Америке и треволнения по поводу исхода тарифной войны с Китаем, приведшие к падению биржевых индексов.
Поэтому логична была бы попытка Трампа развернуть негативный тренд благодаря своему гению переговорщика. Снять напряженность вокруг событий в Гонконге и, главное, продемонстрировать всему миру добрую волю Пекина и Вашингтона уладить свои торговые дела – эти меры могли бы в значительной степени успокоить рынки и предотвратить или хотя бы отложить и сгладить экономический спад в мире и, главное для американского президента, в США.
Другое дело, что Си не Ын. В отличие от северокорейского лидера, китайский не бросится по первому зову Трампа организовывать встречу. Требуется большее количество шагов, как ритуальных, так и предложений по сути, чтобы Пекин откликнулся на просьбу американца, которая пока не похожа на крик о помощи, но, по сути, именно им и является.