Новым премьером Грузии может стать глава МВД Гахария?

Ссылаясь на свои источники, телекомпания передает, что перемены в грузинском правительстве могут произойти раньше, чем ожидалось - уже ранней осенью.

Официальных заявлений по этому поводу в правительстве пока не делают. Что касается самого Бахтадзе, то он не подтверждает и не опровергает информацию о своей возможной отставке. Комментируя слухи, премьер с сожалением отметил, что это характеризует грузинскую политику.

Мамука Бахтадзе занял пост премьер-министра в июне 2018 года, сменив на этом посту Георгия Квирикашвили. Что касается Георгия Гахарии, он был назначен главой МВД в ноябре 2017 года. После силового разгона акции протеста в центре Тбилиси в ночь на 21 июня отставка Гахарии с министерского поста стала одним из главных требований оппозиции. По словам Гахарии, полиция в ту ночь действовала легитимно и предотвратила захват власти в Грузии.