Роберто Бордин: «В поражении «Нефтчи» виноват я»

Нам нужно прибавлять, устранять недостатки. Я говорил игрокам, чтобы они играли терпеливо. Но мы быстро пропустили, а потом еще пропустили после недопонимания в обороне. Начинается чемпионат, нам нужны изменения.

Я сам виноват в этом поражении. Видимо, я что-то не смог донести до своих игроков, чтобы они сыграли сегодня лучше.

«Игра получилась не такой, как мы хотели. Вчера я говорил, что «Бней Йегуда» будет обороняться всей командой. Так и получилось.

Мы старались сделать так, чтобы игра пошла так, как мы того хотим. Но израильтяне всю игру оборонялись, не оставляли нам пространства.

Наша команда паниковала при каждой атаке соперника? Я бы не стал говорить о панике. Просто после первых же атак соперника мы пропустили. Затем мы пошли вперед и хотели отыграться. Но паники не было.

Конечно, печально, что мы не вышли в плей-офф. Я и после первой игры верил, что мы пройдем дальше. Увы, не получилось. Теперь надо собраться и сосредоточиться на играх чемпионата».

Главный тренер «Бней Йегуды» Йосси Абукасис после матча сказал следующее: «Мы играли против очень сильной команды, которая не пропустила ни одного гола в первых четырех матчах Лиги Европы и прошла такой сильный клуб, как «Арсенал». Мы не были хорошо готовы, не играли официальных матчей, но смогли пройти дальше. После матча зрители скандировали мое имя, хотя они заслуживают похвалы не меньше. Сможем ли мы попасть в групповой турнир? Мы хотим туда попасть. С большим уважением относимся к нашему следующему сопернику - шведскому «Мальме». У них сезон в разгаре, и это очень сильная команда. Но мы и против «Нефтчи» не считались фаворитами. Спасибо игрокам, что мы вышли в плей-офф. Попасть в группу будет очень большим успехом».