Из-за обвала бирж богатейшие люди лишились $18 миллиардов

14 августа стала новым худшим днем для американского рынка акций с начала года: индекс Dow Jones потерял 3,05%, почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S&P 500 – на 2,93%. Это стало причиной сокращения состояния десяти богатейших людей мира почти на $18 млрд, сообщает Forbes.

Сильнее всех пострадал лидер списка Forbes – основатель Amazon Джефф Безос: его состояние уменьшилось на $3,5 млрд. На $3,2 млрд сократилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на $3 млрд – состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.

Единственный миллиардер из первой десятки, чье состояние не изменилось, – бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, отмечает Forbes.

Причинами падения американского рынка 14 августа стали сообщения о приближающейся рецессии, снижение экономики Германии во втором квартале года и замедление экономического роста Китая, отмечает Forbes.

Предыдущий «худший день на Уолл-стрит» в этом году был зафиксирован 5 августа. Тогда богатейшие люди планеты в общей сложности потеряли $23 млрд. Больше всех пострадал Бернар Арно, чье состояние за сутки уменьшилось на $4 млрд.