Алхас Исмайлов, отдел социума 15 августа 2019, 23:29

К сожалению, нашему сайту, как, впрочем, и другим изданиям, иногда приходится по нескольку раз возвращаться к одной и той же теме. Понимая, что пересказ какой-то истории может надоесть читателям, haqqin.az все-таки не оставляет эту практику, надеясь добиться положительного результата, помочь людям. Вот и на этот раз вновь обращаемся к печальной эпопее братьев Габибуллаевых. Несмотря даже на то, что эти взрослые, образованные люди, бизнесмены, умудрились по своей доверчивости допустить немало юридических промахов, дав своим неприятелям, как говорится, карты в руки. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что столкнуться им пришлось с солидным «административным ресурсом», не говоря уже об откровенном мошенничестве, бороться против которого далеко не всем удается.

Рейхан Новрузова, вторая жена их отца Шахида Габибуллаева, женщина хитрая и опытная в разного рода махинациях, после смерти супруга сумела присвоить все его немалое состояние – фирмы, счета в банке, недвижимое имущество и др. А его таким же законным наследникам - сыновьям - не досталось, в сущности, ничего. Между тем Новрузова, прожив несколько лет с крупным бизнесменом Габибуллаевым в гражданском браке, поспешила узаконить свои с ним отношения только накануне его кончины, причем узнав, что у сожителя неоперабельный рак и дни его сочтены. Безутешная вдова делиться сыновьями покойного категорически не желает, тем более что юридическую «поддержку» ей оказывает судья Ширванского апелляционного суда, к тому же ее родной брат - Алескер Новрузов. Более того, Новрузова, пользуясь тем, что Габибуллаевы не сразу осознали коварство своей мачехи, стала выдавливать их и из бизнеса, которым они владели еще до смерти отца. Несмотря на то, что адвокат Ильгара и Шахина Габибуллаевых, неоднократно заявлял в прокуратуре и суде, что А. Новрузов, используя свое служебное положение оказывают давление на правоохранительные органы, в результате чего раз за разом суд выносит решение отнюдь не в пользу братьев. Не стремящиеся к войне братья Габибуллаевы даже предложили Рейхан Новрузовой мировую и сняли ряд претензий на унаследованное по закону (!) имущество, но она не только не желает ничем делиться, в противном случае требуя непомерные «отступные» в виде не больше – не меньше миллиона долларов. «У нас нет таких денег, к тому же невозможно бесконечно заниматься только судебными тяжбами. Нам нужно работать, ведь у нас семьи. Но мачеха ни о чем и слышать не хочет. Нам нужна только справедливость, и очень надеемся, что правоохранительные органы все же разберутся объективно в этом деле», - говорят Габибуллаевы.