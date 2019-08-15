Накануне один из сотрудников haqqin.az приобрел в супермаркете в центре Баку шоколадные конфеты Galaretka производства украинской кондитерской корпорации Roshen. Однако попить с ними чаю не получилось – под оберткой обнаружилось не фруктовое желе в шоколаде, каким должен быть этот вид сладостей, а вязкая желтоватая масса.

В присутствии журналистов Шола ханум позвонила экспедитору компании. Ответившая сотрудница компании не стала скрывать, что конфеты были испорченными еще до того, как попали на витрину.

«Эти конфеты нам поставила компания Roshen Azerbaijan. Под обертку мы и правда не заглядывали. Разумеется, мы снимем некачественный продукт с продаж, но за его качество отвечает компания-поставщик», - заявила она.

Замдиректора супермаркета, представившаяся Шолой ханум, откровенно призналась пришедшим к ней за объяснениями корреспондентам haqqin.az , что не в курсе, как к ним попали и почему оказались на прилавке негодные конфеты.

В сбыте потребителям испорченных конфет однозначно вина супермаркета, независимо от того, производитель ли выпустил некондиционную продукцию или торговый объект не обеспечил надлежащее его хранение. Обязанность любого продовольственного магазина – проверить качество продуктов, которые он будет продавать населению. Значит, даже если Roshen допустил брак, его должна была обнаружить таможенная служба контроля качества импортируемых пищевых продуктов или фирма, закупившая кондитерские изделия. Но все эти инстанции Galaretka благополучно прошла, а вот в маркете наверняка не учли, что сладости из желе в жаркое бакинское лето быстро испортятся, если не держать их при определенной температуре.

«Да, к сожалению, эта партия конфет Galaretka оказалась испорченной. Дело в том, что это новый продукт, в нашу страну стал завозиться недавно. Эти конфеты полюбились покупателям и хорошо продавались. Но вот недосмотрели, и последняя партия оказалась некачественной. Мы и сами не знаем причину этого. Всю партию убрали из магазинов, забыли только этот торговый объект, но обязательно изымем и оттуда», - сказала экспедитор.

Девушка, однако, отказалась представиться и передала телефон региональному директору компании Roshen Azerbaijan Рамину Гахраманову. И руководящий работник стал решительно отрицать, что в магазины был отправлен испорченный товар, заявив, что экспедитор ошиблась и никуда испорченную продукцию они не отправляли.

«Товар у нас задерживается максимум на 21 день и каждую неделю обновляется. А прибывает он в страну в машинах с кондиционерами и в течение 4-18 дней доставляется заказчику. К тому же крупные супермаркеты никогда не берут товар, срок годности которого меньше трех месяцев. Так что пусть покупатель открывает коробки, осматривает продукцию, а уж за тем платит за него. Мы тут ни при чем», - сказал Рамин Гахраманов.

Странно, что поставщик не предложил еще попробовать, ведь нередко только на вкус можно определить годность продукта в пищу.

По словам представителя Roshen Azerbaijan, их компания перевозит товар в маркеты, где его выгружают и размещают на своем складе уже сотрудники торгового объекта, который с того момента и несет за него ответственность.

«Оборудован их склад кондиционером или нет, это уже проблема маркета. На холоде, между прочим, шоколад покрывается белым налетом. Но это не говорит о том, что он испорчен, все его качества сохраняются», - уверял Гахраманов.

Отметим, что это не первый случай, когда в маркетах продают испорченные конфеты. Не так давно СМИ писали о покупке червивых конфет Sweet от компании Veysəloğlu.

В общем, не развернув и не попробовав, не покупай! Виновных в негодности продукта потом не найдешь!