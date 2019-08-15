«В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками, - говорит Махмудов. - Они нас очень хорошо поддерживали и дома, и здесь. Мы проиграли сопернику всю борьбу, и в атаке, и в обороне. Смешные детские ошибки допускали, после которых пропускали голы. Впереди ничего не могли создать. Мы не заслужили выхода в следующий раунд.

Не знаю, почему так получилось. Может, это наша психология, когда после одной удачной игры начинаем непонятно чем заниматься.

Возможно, победа над «Арсеналом» сыграла с нами злую шутку. В играх против «Бней Йегуды» мы просыпались только после двух пропущенных голов. Так нельзя. Надо раньше было начинать играть, а не после 0:2, когда уже сложно отыграться.

Вся команда играла плохо – начиная от обороны и заканчивая нападением. Мы не должны были так начинать игру. Тем более, мы уже знали, как соперник действует. Тренер до матча говорил, как мы должны играть. К сожалению, не выполнили ничего из того, что должны были.

Теперь должны подготовиться к первому матчу в чемпионате страны. У нас нет времени на раскачку. Нам нельзя будет терять очки. Вы видели, как «Карабах» провел вторую половину сезона, выиграв почти все матчи. Поэтому нам нужно приходить в себя и начинать бороться, а не ходить по полю».