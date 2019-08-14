В связи с фактом продажи в одном из бакинских супермаркетов заплесневелых шоколадных конфет Galaretka фирмы Roshen начато разбирательство. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве пищевой безопасности (АПБ).

Отмечается, что в агентство от haqqin.az поступила информация по этому вопросу. В настоящее время ведется разбирательство, по завершении которого общественности будет представлена полная информация.

В сообщении агентства также отмечается, что АПБ осуществляет государственный контроль и регулирование на всех этапах пищевой цепочки. Агентство осуществляет меры риск-контроля за производимыми и импортируемыми в страну продуктами питания.