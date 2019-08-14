В Азербайджане расследуют гнилые конфеты экс-президента Порошенко по следам наших выступлений
В связи с фактом продажи в одном из бакинских супермаркетов заплесневелых шоколадных конфет Galaretka фирмы Roshen начато разбирательство. Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве пищевой безопасности (АПБ).
Отмечается, что в агентство от haqqin.az поступила информация по этому вопросу. В настоящее время ведется разбирательство, по завершении которого общественности будет представлена полная информация.
В сообщении агентства также отмечается, что АПБ осуществляет государственный контроль и регулирование на всех этапах пищевой цепочки. Агентство осуществляет меры риск-контроля за производимыми и импортируемыми в страну продуктами питания.
После доставки на таможенную территорию продукты подлежат проверке в соответствии с уровнем риска, который они несут. Из ввозимых в страну продуктов инспекторами агентства отбираются образцы, которые затем исследуются в соответствующих лабораториях АПБ.
При надлежащих результатах экспертизы предприниматели смогут включить свою продукцию в свободный рыночный оборот.
АПБ регулярно проводит мероприятия по защите здоровья населения и обеспечению его безопасными продуктами питания.
Если у граждан возникнут какие-либо сомнения относительно продаваемых в торговых точках продуктов питания, они могут сообщить о них, позвонив в информ-центр агентства по номеру 1003.