Результаты вскрытия тела миллиардера-педофила озадачили специалистов

В частности, у миллиардера оказалась сломана подъязычная кость. Отмечается, что такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили. Газета указывает, что находка усугубляет загадку об обстоятельствах смерти Эпштейна.

Множественные переломы костей в области шеи обнаружили при вскрытии тела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними секс-рабами, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами.

Вскрытие проводил офис главного судмедэксперта Нью-Йорка Барбары Сэмпсон. Причина смерти в документах пока не указана и выясняется. Сэмпсон подчеркнула, что убедительную причину произошедшего какой-либо один факт не дает.

Источники The Washington Post отметили, что эксперты пытаются получить дополнительную информацию о последних часах жизни Эпштейна. В частности, им важно знать, заходил ли кто-либо в камеру, а также получить результаты токсикологического исследования.

Президент Национальной ассоциации судмедэкспертов Джонатан Л. Арден (Jonathan L. Arden) в этой связи отметил, что перелом подъязычной кости требует более обширного исследования обстоятельств смерти. По его словам, оно может включать в себя анализ петли или данные о том, происходило ли падение тела.

Тело миллиардера обнаружили 10 августа около 7:30. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы устанавливали за ним временное наблюдение как за склонным к суициду.