Шэн Сию, специально для haqqin.az 01:04

Президент США Дональд Трамп предложил провести «личную встречу» с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения политического кризиса, охватившего Гонконг. До недавнего времени не имевший четкой позиции по происходящему в этом специальном административном округе Китая американский президент внезапно почувствовал смутное беспокойство, неуверенность и сомнение в том, что Председатель Си сможет «гуманно решить проблему Гонконга».

Эта тревога оказалась столь сильна, что Дональд Трамп увязал проблему гуманного отношения к протестующим с торговым соглашением между Вашингтоном и Пекином. И придя к столь неожиданному решению, тут же написал об этом в Твиттере, который, видимо, из соображений экономии, давно заменяет ему и Госдепартамент, и спецпредставителей: «Конечно, Китай хочет заключить сделку. Пусть они сначала гуманно поработают с Гонконгом!» Неожиданный, конечно, поворот, произошедший для Си Цзиньпина, как и любая, впрочем, неприятность, совершенно не вовремя. Как раз в тот момент, когда в курортном Бадайхэ проходит регулярная - и совершенно закрытая для посторонних глаз - внутрипартийная дискуссия. В повестке которой Гонконг - один из первостепенных вопросов. Большая глупость - представлять партийную элиту КНР однородным монолитом, единогласно голосующим за любую резолюцию, которую вынесет на обсуждение Политбюро ЦК КПК. Сила китайской Компартии еще и в развитой системе внутрипартийной демократии, дискуссии по принципиальным вопросам бывают более чем жаркими, и даже на партийных съездах единогласное «за» случается далеко не всегда. Особенно при решении кадровых вопросов.

У Си Цзиньпина достаточно критиков в рядах партии, и любой его промах для оппозиции - прекрасный повод вновь затеять горячий спор на тему «а туда ли мы идем, туда ли заворачиваем?» Гонконг дал повод оппонентам товарища Си обвинить его в «излишней мягкости» по отношению к протестующим. А ведь отсюда совсем недалеко и до грозной формулировки «отсутствие твердости в противостоянии деструктивным элементам», вполне по китайским партийным меркам серьезное политическое обвинение. Тем более если при этом муссировать тему о том, что безнаказанность протестующих в Гонконге поощряет активность сепаратистов Синьцзяна и Тибета. Да еще и неожиданный финт Трампа - вполне достаточное основание для того, чтобы «гонконгская обеспокоенность» возникла и у товарища Си. Хотя вот как раз его политика в отношении протестов в «вольном городе» сработала на все сто процентов. Как и ожидалось - и о чем предупреждал haqqin.az - произошла радикализация протеста, он все больше стал приобретать антиобщественный характер. Бесчинства, по-иному не назовешь, во вторник в международном аэропорту Гонконга - все эти баррикады на выходах в зоны вылета, свалки и потасовки, парализовавшие деятельность этого крупнейшего транспортного узла - не только доказательства нарастающего экстремизма протестующих.

Нападение на полицейского с вполне конкретной целью нанесения ему тяжких телесных повреждений, ситуация, когда толпа за малым не растерзала двух человек, заподозрив в них «агентов властей» - свидетельство того, что уменьшившаяся количественно, но ставшая более агрессивной масса «желтых касок», «зонтиков» и так далее находится на грани. Да, на грани, на том самом месте, когда заканчивается политический протест и начинаются погромы. Дающие, нет, даже требующие от власти применения права на насилие. К чему, собственно, администрация Гонконга и курирующие ее департаменты материкового Китая подводили и подводят вышедших на улицы. Талантливо до этого играя перед ними «мягкость», «растерянность» и максимальное соблюдение прав тех, кто стоит по другую сторону баррикад. Более того, аэропорт дал властям массу пропагандистских преимуществ. Перед средним гонконгцем предстали не борцы «за нашу и вашу свободу», а банда вандалов, причинивших существенный экономический ущерб одной из гордости Гонконга - международному транспортному узлу с безупречной репутацией и солидными отчислениями в городской и окружной бюджет. Теперь это «поведение, близкое к терроризму», и «насильственные преступления» лиц, которые «нарушили все юридические и моральные нормы», - именно в таких терминах сейчас описывает китайская пресса события в аэропорту. Но означает ли это, что товарищ Си уступит своим критикам и проявит, о чем так беспокоится Дональд Трамп, отсутствие гуманности к протестующим? Проще говоря, применит ли он силу для подавления длящихся уже 10 недель беспорядков в Гонконге? Не собирается он этого делать, не нужно ему столь демонстративное и жесткое усмирение «вольного города».

И сам Си Цзиньпин, и его критики внутри партийных элит прекрасно понимают две вещи. Во-первых, ввести чрезвычайное положение и привлечь армию - это растоптать модель «одна страна - две системы», которая худо-бедно, но позволяла до сих пор реализовывать задачи вовлечения Гонконга в КНР. Пусть она изжила себя - но другой пока нет. И пока альтернатива этой модели отсутствует, политическая элита Китая не пойдет на ее разрушение. Слишком уж много это вызовет негативных социальных последствий внутри самого же «вольного города». Во-вторых, нашумевший в сетях ролик 31 июля, в котором гарнизон Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге производил различные угрожающие действия, - не более чем психологическое давление. У этого гарнизона реально нет нужной численности и возможностей для стремительного, в стиле «шок и трепет», усмирения Гонконга. А без этого и начинать не стоит, армия увязнет в городе. И Китай получит такой удар по своему имиджу, что клеймо от событий на площади Тяньаньмэнь детским переводным рисунком покажется.