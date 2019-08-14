Италию могут лишить права проведения Олимпиады

Из-за нового закона о реформе спорта Италию могут отстранить от участия в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году и даже лишить права на проведение зимних Игр-2026 года, заявил президент Национального олимпийского комитета Джованни Малаго в интервью газете Tuttosport.

В августе текущего года парламент страны одобрил закон, согласно которому основные полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков, переходят правительству Италии, соответственно НОК лишается автономного статуса, пишут «Известия».

В Международном олимпийском комитете отреагировали на эту новость и направили в Рим письмо, текст которого не был опубликован. Но, как пишут итальянские СМИ, в послании МОК заявил о недопустимости изменения статуса НОК, так как это противоречит принципам Олимпийской хартии. В качестве ответа на грядущие изменения МОК рассматривает возможность отстранения сборной Италии от участия в летних Играх в Токио.

По словам Малаго, последствия происходящего для национального спорта могут быть «разрушительными». Он напомнил, что на право проведения в 2026 году зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо были затрачены огромные усилия.