Любовь к лошадям подвела крупнейшего «оружейного барона»

Один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире - бельгиец Жак Месье, известный как Маршал и Лис, задержан в Португалии, сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийскую полицию.

Бельгия планирует запросить экстрадицию Месье. Ранее его уже приговорили к четырем годам по делу о нелегальных поставках оружия и бронетехники в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. Однако после вынесения приговора он скрылся. Для его задержания силы объединили спецслужбы Франции, Бельгии и Португалии.

Жака Месье нашли на вилле в португальской Эворе. Попался торговец оружием на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.

Бельгийские СМИ пишут, что Месье был причастен к поставкам оружия почти во всех крупных конфликтах за последние 35 лет.