Тяжелая авария в Хачмазе: есть жертвы

На шестом километре дороги Хачмаз-Губа, на территории села Ергюч автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем ВАЗ-2107.

Как сообщает Report, в результате ДТП пострадали шесть человек. С различными травмами они были помещены в отделение травматологии Хачмазской центральной районной больницы.

Как сообщили врачи больницы, один из пострадавших - 57-летний Эльман Бабаев от полученных травм скончался.

В связи с ДТП ведется расследование.