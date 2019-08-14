Ракетная атака по военным объектам в Сирии

Сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку по военным объектам в городе Масъяф в западной провинции Хама. Об этом сообщил агентству SANA военный источник.

По его информации, благодаря оперативной реакции сирийским зенитчикам удалось поразить одну из ракет, которая двигалась к цели из воздушного пространства соседнего Ливана.

В настоящее время о материальном ущербе от произошедшего ничего неизвестно. Также не сообщается о пострадавших в результате ракетной атаки.