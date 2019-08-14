Атамбаева оставили под арестом

Бишкекский городской суд оставил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа, сообщает РИА Новости.

Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев во вторник обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Коллегия горсуда в пятницу провела выездное заседание в здании Госкомитета Нацбезопасности республики.

"Мера пресечения экс-президента оставлена прежней. Он под стражей до 26 числа. Мы считаем это очередное решение незаконным", - заявил адвокат.

Бывшему главе Кыргызстана вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.